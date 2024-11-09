«Динамо» Москва — «Пари НН»: Тюкавин и Маухуб сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Пари НН» в 15-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Динамо»: Лещук, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Карраскаль, Чавес, Нгамале, Тюкавин, Маухуб.

Запасные: Кудравец, Лепский, Бессмертный, Даса, Макаров, Александров, Окишор, Гагнидзе, Лаксальт, Грулев, Гладышев, Артур Гомес.

«Пари НН»: Медведев, Магкеев, Боженов, Александров, Карич, Калинский, Эктов, Ермаков, Царукян, Глэйзер, Боселли.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Гоцук, Ведерников, Шнапцев, Стаматов, Чистяков, Трошечкин, Мухин, Веснер Тичич, Зе Турбо.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Москва — «Пари НН».