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Сегодня, 18:40

«Динамо» Москва — «Пари НН»: Тюкавин и Маухуб сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между московским «Динамо» и «Пари НН» в 15-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Динамо»: Лещук, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Карраскаль, Чавес, Нгамале, Тюкавин, Маухуб.

Запасные: Кудравец, Лепский, Бессмертный, Даса, Макаров, Александров, Окишор, Гагнидзе, Лаксальт, Грулев, Гладышев, Артур Гомес.

«Пари НН»: Медведев, Магкеев, Боженов, Александров, Карич, Калинский, Эктов, Ермаков, Царукян, Глэйзер, Боселли.

Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Гоцук, Ведерников, Шнапцев, Стаматов, Чистяков, Трошечкин, Мухин, Веснер Тичич, Зе Турбо.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Москва — «Пари НН».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Пари НН

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)

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