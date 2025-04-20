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20 апреля, 16:00

Дубль Гладышева принес «Динамо» победу над «Рубином»

Первый гол Ярослава Гладышева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Московское «Динамо» дома обыграло «Рубин» в матче 25-го тура чемпионата России-2024/25 — 3:1. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена».

Первый гол в матче на 23-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. Через две минуты полузащитник казанцев Руслан Безруков сравнял счет.

Во втором тайме Гладышев оформил дубль, забив на 61-й минуте. На 90+9-й минуте Бителло забил третий гол москвичей.

На 68-й и 84-й минутах не были засчитаны голы полузащитника «Рубина» Николы Чумича и форварда «Динамо» Эль-Мехди Маухуба из-за офсайдов.

На 90-й минуте нападающий казанцев Мирлинд Даку получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

«Динамо» набрало 46 очков и поднялось на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 36 очками опустился на 8-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
20 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:1
Рубин
Источник: Таблица РПЛ
38
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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