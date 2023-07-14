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Сегодня, 22:47

«Динамо» может подписать полузащитника сборной Мексики Чавеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Пачуки» Луис Чавес близок к переходу в «Динамо», сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По информации источника, бело-голубые уже вступили в переговоры с «Пачукой». Сам 27-летний мексиканец хочет продолжить карьеру в Европе.

Чавес выступает за «Пачуку» с 2019 года. С того момента он провел за команду 143 матча, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

Кроме того, на счету Чавеса 2 гола в 19 матчах за сборную Мексики.

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