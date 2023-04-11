«Динамо» может присоединиться к «Зениту», «Фенербачхе» и «Црвене Звезде» на турнире в Петербурге

Как стало известно «СЭ», четвертым участником представительного турнира, который пройдет в конце июня-начале июля в Санкт-Петербурге, может стать «Динамо». Помимо бело-голубых в Северной столице сыграют «Зенит», турецкий топ-клуб «Фенербахче» и чемпион Сербии, участник отборочного турнира ЛЧ-2023/24 «Црвена Звезда».

Проект соревнований уже подготовлен, в настоящее время он согласовывается со всеми заинтересованными сторонами. При этом окончательные сроки еще не утверждены, но, по нашим данным, матчи покажет один из федеральных телеканалов.