«Динамо» может стать чемпионом России в следующем туре: что для этого нужно

«Динамо» после волевой победы над «Балтикой» в гостевом матче 28-го тура РПЛ (3:2) единолично возглавило турнирную таблицу. У бело-голубых — 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.

В 29-м туре пройдут такие матчи тройки лидеров: «Динамо» — «Крылья Советов» (18 мая, начало в 14:00), «Сочи» — «Краснодар» (18 мая, 19:00), «Ахмат» — «Зенит» (19 мая, 19:00).

В 30-м туре топ-3 ждут такие игры: «Зенит» — «Ростов», «Краснодар» — «Динамо» (25 мая, все матчи начнутся в 16:30).

Фото «СЭ»

Динамовцы могут оформить чемпионство в следующие выходные, если в 29-м туре наберут больше очков, чем конкуренты:

— одержат победу, а «Зенит» и «Краснодар» — не выиграют

— сыграют вничью, а «Зенит» и «Краснодар» — проиграют

При равенстве очков в первую очередь учитываются личные матчи. «Динамо» имеет превосходство над «Зенитом» (3:2, 1:0) и после первой игры уступает «Краснодару» (1:3). Добавим, что «Зенит» имеет превосходство над «Краснодаром» (1:1, 2:1).

В случае равенства очков у трех лидеров по итогам чемпионата при учете матчей между ними все будет зависеть от игры «Динамо» и «Краснодара» в последнем туре. Пока бело-голубые имеют в этом мини-турнире преимущество (6 очков), но упустят его, если проиграют «быкам» (пока у краснодарцев 4 очка, как и у зенитовцев).

Таким образом, в 29-м туре «Динамо» досрочно станет чемпионом, если гарантирует, что будет опережать «Зенит» минимум на три очка, а «Краснодар» — на четыре.

«Динамо», «Зенит» и «Краснодар»: что клубам нужно для чемпионства в РПЛ