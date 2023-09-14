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Сегодня, 11:26

«Успеть до полуночи». «Динамо» намекнуло на подписание новичка в последний день трансферного окна

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Бителло.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Динамо» намекнуло на подписание нового футболиста в последний день трансферного окна в России.

Пресс-служба бело-голубых опубликовала в официальном Telegram-канале клуба обложку фильма с названием «Успеть до полуночи». На картинке вместо лиц актеров Роберта Де Ниро и Чарльза Гродина размещены лица спортивного директора москвичей Желько Бувача и главного тренера команды Марцела Лички.

13 сентября «СЭ» сообщал, что «Динамо» близко к подписанию полузащитника «Гремио» Бителло. В четверг, 14 сентября, 23-летний футболист должен пройти медицинское обследование и заключить контракт с бело-голубыми.

По данным «СЭ», общие выплаты за игрока могут составить 13,5 миллиона евро.

Бителло выступает за «Гремио» с 2018 года. Хавбек забил 17 голов и сделал 8 результативных передач в 92 матчах за команду.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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