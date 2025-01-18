«Динамо» не будет искать замену Бителло по позиции

По данным «СЭ», «Динамо» вряд ли станет искать замену Бителло по позиции в случае его продажи «Ботафого». «Под нападающим» могут сыграть Хорхе Карраскаль, Лука Гагнидзе и Виктор Окишор.

Вырученные за продажу Бителло средства наверняка будут вложены в покупку новичков на более проблемные позиции.

13 января стало известно, что 25-летний бразилец не прилетел на сборы команды, оставшись на родине.

В этом сезоне Бителло провел 21 матч во всех турнирах, забил гол и сделал 10 результативных передач.