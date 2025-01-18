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Сегодня, 18:30

«Динамо» не будет искать замену Бителло по позиции

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По данным «СЭ», «Динамо» вряд ли станет искать замену Бителло по позиции в случае его продажи «Ботафого». «Под нападающим» могут сыграть Хорхе Карраскаль, Лука Гагнидзе и Виктор Окишор.

Вырученные за продажу Бителло средства наверняка будут вложены в покупку новичков на более проблемные позиции.

13 января стало известно, что 25-летний бразилец не прилетел на сборы команды, оставшись на родине.

В этом сезоне Бителло провел 21 матч во всех турнирах, забил гол и сделал 10 результативных передач.

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Бителло. Бителло не прилетел из Бразилии на сборы «Динамо». Что стоит за историей с шантажом?
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ФК Динамо (Москва)
Бителло
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