«Динамо» не интересуется Ставером, Бориско и Гудиевым

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» не интересуется голкипером «Рубина» Евгением Ставером, Максимом Бориско из «Балтики», а также Виталием Гудиевым из «Акрона». Этих вратарей в клубе ждать не стоит.

Ранее об интересе «Динамо» к голкиперам сообщал журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Ставер выступает за «Рубин» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 27-летний голкипер провел 11 матчей, пропустил 15 голов и отыграл 4 встречи на ноль.

Бориско перешел в «Балтику» в июле 2019 года. В сезоне-2025/26 25-летний голкипер принял участие в 11 матчах, пропустил 6 мячей и отыграл 6 встреч на ноль.

Гудиев выступает за «Акрон» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 30-летний голкипер провел 10 матчей, пропустил 17 мячей и отыграл 1 встречу на ноль.