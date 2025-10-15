Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

15 октября, 20:45

«Динамо» не интересуется Ставером, Бориско и Гудиевым

Микеле Антонов
Корреспондент
Евгений Ставер.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» не интересуется голкипером «Рубина» Евгением Ставером, Максимом Бориско из «Балтики», а также Виталием Гудиевым из «Акрона». Этих вратарей в клубе ждать не стоит.

Ранее об интересе «Динамо» к голкиперам сообщал журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Ставер выступает за «Рубин» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 27-летний голкипер провел 11 матчей, пропустил 15 голов и отыграл 4 встречи на ноль.

Бориско перешел в «Балтику» в июле 2019 года. В сезоне-2025/26 25-летний голкипер принял участие в 11 матчах, пропустил 6 мячей и отыграл 6 встреч на ноль.

Гудиев выступает за «Акрон» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 30-летний голкипер провел 10 матчей, пропустил 17 мячей и отыграл 1 встречу на ноль.

30

  • AlexCS4

    Молить не надо. Лет 5 у него точно будет.

    19.10.2025

  • shabl

    Чемпионы по товарищеским матчам. Где-то мы это уже видели...

    17.10.2025

  • shabl

    Бориско 7,5 млн евро стоит у калининградцев. Поэтому и не интересуются. И вообще Бориско хорош только за счёт защиты (Андраде, Гассама). Так вратарь вполне обычный...

    17.10.2025

  • shabl

    Голубые, как правило, могут интересоваться. Латышонка забрали, в баню водили. Что было в бане, подробностей нет...

    17.10.2025

  • Kortvv

    Видимо 5 или меньше. Тогда в другом Динамо есть Волк

    17.10.2025

  • Kortvv

    Бориско на данный момент лучший голкипер чемпионата, а балтика выше Динамо. Зачем Бориско идти в Динамо???

    17.10.2025

  • СЕРХИО76

    Яшин сейчас не играл бы в Динамо? Не взяли бы?

    16.10.2025

  • СЕРХИО76

    Для достижения данного рекорда Карпин должен молить бога о продлении бана.

    16.10.2025

  • СЕРХИО76

    Сами написали, сами опровергли. Днище днищенское.

    16.10.2025

  • Dron56

    Спорт Экспресс ! Ну Вы даете ! Посмеялся от души с утра Вашим бредням. Во что Вы превратили издание ? В бульваную трухню !

    16.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Карпов = враньё

    16.10.2025

  • ONIKAN2013

    Где-то задумался Нойер.

    16.10.2025

  • Vitamin007

    валерика по уши!!!

    16.10.2025

  • Алло, это Володька

    Лещук и Лунев , Шунин , берут только у кого 5 букв в фамилии

    16.10.2025

  • AlexCS4

    А может и зря? Если СЭ о них пишет, что не надо, то и прокуратуре надо подключиться с проверкой?

    15.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Ок. Всё понятно! Могли просто написать, что Динамо с Луневым и Лещуком не планирует стать Чемпионом РПЛ.

    15.10.2025

  • AlexCS4

    А кто такой Антонов? Хотя бы написал "Как стало известно СЭ из анонимных высокопоставленных в Динамо источников". А просто "как стало известно СЭ" - это "я сам придумал, надо же студенту на что-то жить".

    15.10.2025

  • AlexCS4

    Это ты зря! Тренера Красной Машины просто так не снимешь! Он уже вписал свое имя в летопись страны как тренер сборной - 22 матча без поражений. Впереди Испания, Бразилия, Аргентина и Италия (35-37). Ждем, верим!

    15.10.2025

  • Sergey Markelov

    Пи... шь и провокация чистой воды, там где вы учились, -мы преподавали

    15.10.2025

  • hant64

    Можно считать, что Ставеру, Бориско и Гудиеву повезло, раз ими не интересуется прокурор, пусть даже и барсук:grin:

    15.10.2025

  • Dimario

    ... также не интересуется И.Акинфеевым, С. Агкацевым, М.Нойером и еще несколькими десятками сотен фамилий

    15.10.2025

  • AlexCS4

    Вообще-то зря. Карпин заявлял об интересе усиления конкуренции Луневу. Бориско - лучшая кандидатура. А вот Лещука или Лунева списывать - тут монетку бросать надо. Хотя основная проблема у Динамо точно не вратарская, которая тоже имеется.

    15.10.2025

  • AlexCS4

    "Иван Карпов", "Как стало известно СЭ" - источники одного уровня. Помойки. Ничем не отличаются.

    15.10.2025

  • .Точный счёт Матчей.

    Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей

    15.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Лунёв успеет снять Карпина раньше.

    15.10.2025

  • npokypop_6apcyk

    Я тоже не интересуюсь Ставером, Бориско и Гудиевым. Огромная просьба к редакции СЭ написать об этом статью.

    15.10.2025

  • gan75

    Уже не интересуется. Уже жалеет о былом интересе :sunglasses:

    15.10.2025

  • П_о_в_а_р

    Динамо не интересуется Бориской. Динамо интересуется Валеркой

    15.10.2025

  • .Точный счёт Матчей.

    _Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей

    15.10.2025

  • baruv

    Фантастический инсайт от Антонова!) А чего так мало фамилий?)

    15.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Виталий Гудиев
    Евгений Ставер
    РПЛ
    ФК Акрон
    ФК Балтика
    ФК Динамо (Москва)
    ФК Рубин (Казань)
    Максим Бориско
    Читайте также
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
    Гол Воробьева ЦСКА признан лучшим в РПЛ в октябре
    Тороп — о голе Воробьева: «Драгоценный опыт, надо стараться исправляться»
    ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА
    ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»
    ЭСК РФС: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» — «Ростов»
    Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА в РПЛ
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя