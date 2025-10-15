«Динамо» не интересуется Ставером, Бориско и Гудиевым

15 октября, 20:45
Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» не интересуется голкипером «Рубина» Евгением Ставером, Максимом Бориско из «Балтики», а также Виталием Гудиевым из «Акрона». Этих вратарей в клубе ждать не стоит.
Ранее об интересе «Динамо» к голкиперам сообщал журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».
Ставер выступает за «Рубин» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 27-летний голкипер провел 11 матчей, пропустил 15 голов и отыграл 4 встречи на ноль.
Бориско перешел в «Балтику» в июле 2019 года. В сезоне-2025/26 25-летний голкипер принял участие в 11 матчах, пропустил 6 мячей и отыграл 6 встреч на ноль.
Гудиев выступает за «Акрон» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 30-летний голкипер провел 10 матчей, пропустил 17 мячей и отыграл 1 встречу на ноль.
AlexCS4
Молить не надо. Лет 5 у него точно будет.
19.10.2025
shabl
Чемпионы по товарищеским матчам. Где-то мы это уже видели...
17.10.2025
shabl
Бориско 7,5 млн евро стоит у калининградцев. Поэтому и не интересуются. И вообще Бориско хорош только за счёт защиты (Андраде, Гассама). Так вратарь вполне обычный...
17.10.2025
shabl
Голубые, как правило, могут интересоваться. Латышонка забрали, в баню водили. Что было в бане, подробностей нет...
17.10.2025
Kortvv
Видимо 5 или меньше. Тогда в другом Динамо есть Волк
17.10.2025
Kortvv
Бориско на данный момент лучший голкипер чемпионата, а балтика выше Динамо. Зачем Бориско идти в Динамо???
17.10.2025
СЕРХИО76
Яшин сейчас не играл бы в Динамо? Не взяли бы?
16.10.2025
СЕРХИО76
Для достижения данного рекорда Карпин должен молить бога о продлении бана.
16.10.2025
СЕРХИО76
Сами написали, сами опровергли. Днище днищенское.
16.10.2025
Dron56
Спорт Экспресс ! Ну Вы даете ! Посмеялся от души с утра Вашим бредням. Во что Вы превратили издание ? В бульваную трухню !
16.10.2025
С детства за Уралмаш!
Карпов = враньё
16.10.2025
ONIKAN2013
Где-то задумался Нойер.
16.10.2025
Vitamin007
валерика по уши!!!
16.10.2025
Алло, это Володька
Лещук и Лунев , Шунин , берут только у кого 5 букв в фамилии
16.10.2025
AlexCS4
А может и зря? Если СЭ о них пишет, что не надо, то и прокуратуре надо подключиться с проверкой?
15.10.2025
голос из Санкт-Петербурга
Ок. Всё понятно! Могли просто написать, что Динамо с Луневым и Лещуком не планирует стать Чемпионом РПЛ.
15.10.2025
AlexCS4
А кто такой Антонов? Хотя бы написал "Как стало известно СЭ из анонимных высокопоставленных в Динамо источников". А просто "как стало известно СЭ" - это "я сам придумал, надо же студенту на что-то жить".
15.10.2025
AlexCS4
Это ты зря! Тренера Красной Машины просто так не снимешь! Он уже вписал свое имя в летопись страны как тренер сборной - 22 матча без поражений. Впереди Испания, Бразилия, Аргентина и Италия (35-37). Ждем, верим!
15.10.2025
Sergey Markelov
Пи... шь и провокация чистой воды, там где вы учились, -мы преподавали
15.10.2025
hant64
Можно считать, что Ставеру, Бориско и Гудиеву повезло, раз ими не интересуется прокурор, пусть даже и барсук:grin:
15.10.2025
Dimario
... также не интересуется И.Акинфеевым, С. Агкацевым, М.Нойером и еще несколькими десятками сотен фамилий
15.10.2025
AlexCS4
Вообще-то зря. Карпин заявлял об интересе усиления конкуренции Луневу. Бориско - лучшая кандидатура. А вот Лещука или Лунева списывать - тут монетку бросать надо. Хотя основная проблема у Динамо точно не вратарская, которая тоже имеется.
15.10.2025
AlexCS4
"Иван Карпов", "Как стало известно СЭ" - источники одного уровня. Помойки. Ничем не отличаются.
15.10.2025
ОстроV Zаячий
Лунёв успеет снять Карпина раньше.
15.10.2025
npokypop_6apcyk
Я тоже не интересуюсь Ставером, Бориско и Гудиевым. Огромная просьба к редакции СЭ написать об этом статью.
15.10.2025
gan75
Уже не интересуется. Уже жалеет о былом интересе :sunglasses:
15.10.2025
П_о_в_а_р
Динамо не интересуется Бориской. Динамо интересуется Валеркой
15.10.2025
baruv
Фантастический инсайт от Антонова!) А чего так мало фамилий?)
15.10.2025