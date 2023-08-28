«Динамо» не отпустит Тюкавина в другой клуб в ближайшие два трансферных окна

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что московский клуб не планирует отпускать нападающего Константина Тюкавина в ближайшие два трансферных окна.

«Абсолютно точно мы с ним не расстанемся в это летнее трансферное окно. То, что касается переговоров о продлении контракта, мы ждем ответа от стороны футболиста. Костю Тюкавину мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее. Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов. Мы ни с кем из наших футболистов не хотим расставаться, но это футбол, иногда бывают ситуации, когда это приходится делать. Поэтому мы не исключаем, что в это трансферное окно кто-то из футболистов нас покинет, это нормально», — приводит слова Гафина ТАСС.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Контракт 21-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2024 года. В августе появилась информация о том, что к Тюкавину проявляют интерес ЦСКА и «Зенит».