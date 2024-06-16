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Сегодня, 15:49

«Динамо» не планирует расставаться с Гладышевым

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Ярослав Гладышев.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» не заинтересовано в расставании с нападающим Ярославом Гладышевым.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Крылья Советов» рассматривают кандидатуру 21-летнего форварда в качестве усиления команды.

В прошедшем сезоне Гладышев провел 23 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,8 миллинона евро.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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