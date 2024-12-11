«Динамо» не ведет переговоров с Бальбуэной, Дасой и Грулевым, у которых летом истекают контракты

Как стало известно «СЭ», «Динамо» не ведет переговоров о продлении соглашений с 33-летним Фабианом Бальбуэной, 32-летним Эли Дасой и 25-летним Вячеславом Грулевым.

У всех трех футболистов контракты истекают следующим летом. «Динамо» готово в зимнюю паузу рассматривать предложения от других клубов по этим футболистам. Как ранее сообщалось, у Грулева есть вариант с «Пари НН», при котором за «Динамо» остается право обратного выкупа, также интерес проявляют «Химки».

После 18 туров бело-голубые с 35 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.