Сегодня, 12:50
Стали известны составы «Динамо» и «Нижнего Новгорода» на матч 23-го тура РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Кутицкий, Нгамале, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Осокин, Маричаль, Майстрович, Лесовой, Норманн, Гагнидзе, Смолов, Грулев, Гладышев.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Соколов, Михайлов, Янсане.
Запасные: Анисимов, Корюшкин, Глушаков, Жигулев, Шарипов, Шильцов, Майга, Берковский, Севикян, Яковлев.
Матч пройдет в Москве и начнется в 14:00 мск.