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1 апреля, 16:20

«Динамо» обратилось к «Матч ТВ» с запросом назначить комментаторами Синявского и Перетурина, «возрожденных» с помощью ИИ

Вадим Синявский.
Фото из личного архива
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По данным «СЭ», в адрес «Матч ТВ» было отправлено пожелание, чтобы игры московского «Динамо» прокомментировали воссозданные искусственным интеллектом голоса Вадима Синявского и Владимира Перетурина. Современные технологии позволяют этого добиться — к примеру, не так давно «Динамо» «возродило» с помощью искусственного интеллекта голос Льва Ивановича Яшина. Оба легендарных комментатора были неравнодушны к «Динамо».

«Динамо» старается следовать актуальным тенденциям и активно использует в своем контенте искусственный интеллект, а последние события показали новый тренд на высокий запрос болельщиков на голоса знаменитых мэтров в телеэфире. Есть мнение, что это позитивно влияет на аудиторию, а также вдохновляет команды на победы. Опыт показывает, что для всех сторон это беспроигрышная ситуация», — отметил источник из компании-разработчика проектов искусственного интеллекта.

«Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», — заявили в свою очередь в пресс-службе «Динамо».

50
ФК Динамо (Москва)
Владимир Перетурин
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