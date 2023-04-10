«Динамо» обратилось в ЭСК из-за пенальти в конце матча со «Спартаком»

«Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС из-за пенальти, назначенного в матче 22-го тура РПЛ против «Спартака».

«Динамо» действительно обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу оценки эпизода с назначением пенальти в пользу соперника на 84-й минуте игры», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Динамо».

Главный арбитр встречи Сергей Иванов в конце матча назначил пенальти в ворота «Динамо» за фол защитника бело-голубых Эли Дасы против полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. 11-метровый реализовал форвард красно-белых Александр Соболев.

«Спартак» после 22 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. «Динамо» с 36 очками занимает шестое место.