21 октября, 14:10

«Динамо» обратилось в ЭСК по назначению пенальти за фол Бителло

Константин Белов
Корреспондент

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по матчу 12-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом» (2:2). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Динамо» попросило рассмотреть эпизод с назначением пенальти на 33-й минуте за фол полузащитника Бителло на защитнике «Ахмата» Максиме Сидорове.

«Динамо» после 12-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Ахмат» идет на девятом месте с таким же количеством очков.

9

  • Иван Л.

    Какой там фол еще? Уж обращайтесь по поводу симуляции и судейства, а фола там не было.

    21.10.2025

  • Slim Tallers

    Никакого пенальти не было. За такие нужно выгонять пожизненно и судью и ВАРщика. Но ЭСК поддержит псевдоарбитров.

    21.10.2025

  • blue-white!

    РПЛ переводится, как российская пенальти-лига

    21.10.2025

  • blue-white!

    А толку? Скажут что повод был. Там если даже игрока вообще не косался, скажут что он его взглядом уронил...

    21.10.2025

  • Soulles2

    Тогда опрос игроков нужно проводить прямо на поле, не отходя от кассы - ты симулировал или как?)

    21.10.2025

  • Alexander Maxakov

    Сам игрок Ахмата признался , что упал просто так .

    21.10.2025

  • Dron56

    Новейший пенальти, таких в каждом туре можно ставить по дюжене. Да и Сидоров сам признался мог и не падать.

    21.10.2025

  • НВ

    вердикт будет таков-судья правильно назначил пенальти, т.к бла бла бла:stuck_out_tongue_winking_eye:

    21.10.2025

  • Gordon

    А вот тут ошибка. Еле коснулся - и бежали они в одном направлении.

    21.10.2025

    Бителло
    РПЛ
    ФК Ахмат
    ФК Динамо (Москва)
