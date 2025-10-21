«Динамо» обратилось в ЭСК по назначению пенальти за фол Бителло

21 октября, 14:10
ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по матчу 12-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом» (2:2). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Динамо» попросило рассмотреть эпизод с назначением пенальти на 33-й минуте за фол полузащитника Бителло на защитнике «Ахмата» Максиме Сидорове.
«Динамо» после 12-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Ахмат» идет на девятом месте с таким же количеством очков.
Иван Л.
Какой там фол еще? Уж обращайтесь по поводу симуляции и судейства, а фола там не было.
21.10.2025
Slim Tallers
Никакого пенальти не было. За такие нужно выгонять пожизненно и судью и ВАРщика. Но ЭСК поддержит псевдоарбитров.
21.10.2025
blue-white!
РПЛ переводится, как российская пенальти-лига
21.10.2025
blue-white!
А толку? Скажут что повод был. Там если даже игрока вообще не косался, скажут что он его взглядом уронил...
21.10.2025
Soulles2
Тогда опрос игроков нужно проводить прямо на поле, не отходя от кассы - ты симулировал или как?)
21.10.2025
Alexander Maxakov
Сам игрок Ахмата признался , что упал просто так .
21.10.2025
Dron56
Новейший пенальти, таких в каждом туре можно ставить по дюжене. Да и Сидоров сам признался мог и не падать.
21.10.2025
НВ
вердикт будет таков-судья правильно назначил пенальти, т.к бла бла бла:stuck_out_tongue_winking_eye:
21.10.2025
Gordon
А вот тут ошибка. Еле коснулся - и бежали они в одном направлении.
21.10.2025