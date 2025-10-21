«Динамо» обратилось в ЭСК по назначению пенальти за фол Бителло

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по матчу 12-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом» (2:2). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Динамо» попросило рассмотреть эпизод с назначением пенальти на 33-й минуте за фол полузащитника Бителло на защитнике «Ахмата» Максиме Сидорове.

«Динамо» после 12-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Ахмат» идет на девятом месте с таким же количеством очков.