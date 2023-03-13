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Сегодня, 13:52

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС с оценкой второго гола Кади

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Динамо» ответили на запрос «СЭ» о том, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

«ФК «Динамо» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС за оценкой эпизода со вторым пропущенным голом в матче с «Краснодаром», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Динамо».

Кади оформил дубль, забив первые мячи в составе краснодарского клуба после перехода в начале 2023 года.

После победы над бело-голубыми «Краснодар» с 29 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — на четвертом месте (32 очка).

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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