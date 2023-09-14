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Сегодня, 23:20

«Динамо» объявило о переходе Бителло из «Гремио»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Бителло.
Фото Global Look Press
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«Динамо» официально объявило о переходе бразильского футболиста Биттело из «Гремио». Контракт с бело-голубыми действует до лета 2028 года. В московском клубе игрок будет выступать под 89-м номером.

Ранее «СЭ» стало известно, что общие выплаты за переход Бителло в «Динамо» могут составить 13,5 миллиона евро.

Этим летом предложение по переходу бразильца в размере 8 миллионов евро делал лондонский «Арсенал», однако «Гремио» ответил отказом.

Бителло выступает за основную команду «Гремио» с 2021 года. 23-летний полузащитник провел 92 матча за бразильский клуб, в которых отметился 17 голами и 8 результативными передачами.

В сентябре 2023 года полузащитник дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в игре против Марокко.

Бителло. Лучший наряду с Суаресом. Что нужно знать про новичка «Динамо» Бителло

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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