«Динамо» объявило о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»

«Динамо» и «Реал Сосьедад» договорились о переходе полузащитника Арсена Захаряна, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Всего за «Динамо» 20-летний игрок провел 89 матчей, забил 19 мячей и сделал 20 голевых передач.

Ранее сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы.