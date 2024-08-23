«Динамо» объявило о подписании контракта с марокканцем Эль-Мехди Маухубом

Московское «Динамо» подписало контракт с 21-летним марокканским нападающим Эль-Мехди Маухубом.

Соглашение игрока с бело-голубыми рассчитано до лета 2029 года. «Динамо» заплатило за его переход 1,7 миллиона евро, по данным портала Transfermarkt.

В прошлом сезоне Маухуб выступал за клуб «Раджа Касабланка», забив 9 голов в 24 матчах. Он помог своей команде выиграть чемпионат и национальный Кубок без единого поражения.

Этим летом форвард принимал участие в футбольном турнире Олимпиады-2024, где сборная Марокко стала бронзовым призером.