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Сегодня, 18:11

«Динамо» объявило о подписании контракта с марокканцем Эль-Мехди Маухубом

Эль-Мехди Маухуб.
Фото Global Look Press
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Московское «Динамо» подписало контракт с 21-летним марокканским нападающим Эль-Мехди Маухубом.

Соглашение игрока с бело-голубыми рассчитано до лета 2029 года. «Динамо» заплатило за его переход 1,7 миллиона евро, по данным портала Transfermarkt.

В прошлом сезоне Маухуб выступал за клуб «Раджа Касабланка», забив 9 голов в 24 матчах. Он помог своей команде выиграть чемпионат и национальный Кубок без единого поражения.

Этим летом форвард принимал участие в футбольном турнире Олимпиады-2024, где сборная Марокко стала бронзовым призером.

Источник: ФК «Динамо»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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