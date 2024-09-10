«Динамо» объявило о подписании нового контракта с Фоминым

Сегодня, 15:58
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. Подписание нового соглашения с футболистом состоялось на мероприятии в Доме «Динамо». В нем принял участие генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.
27-летний футболист выступает за «Динамо» с лета 2020 года. Он провел за команду 144 матча, забил 27 голов и сделал 20 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 8 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Фомина одна голевая передача в 5 играх. «Динамо» с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 7 туров.