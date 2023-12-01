«Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным до 2028 года

«Динамо» объявило о подписании нового контракта с нападающим Константином Тюкавиным. Соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Предыдущий контракт Тюкавина был рассчитан до конца июня 2024 года, с опцией продления еще на год при достижении определенного количества минут на поле.

Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с «Динамо» не будет опции выкупа для российских клубов.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.