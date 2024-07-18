«Динамо» объявило о продлении контракта со Скопинцевым

«Динамо» объявило о продлении контракта с защитником Дмитрием Скопинцевым.

Теперь соглашение с 27-летним россиянином действует до конца июня 2029 года.

Скопинцев — воспитанник «Динамо», футболист покинул академию бело-голубых в июле 2014 года и перешел в «Зенит». Затем игрок выступал за немецкий «Лейпциг», австрийский «Лиферинг», российские «Ростов», «Балтику» и «Краснодар».

В январе 2020 года Скопинцев вернулся в «Динамо». В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 36 матчах бело-голубых во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.