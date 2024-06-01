«Динамо» объявило об автоматическом продлении контракта с Нгамале

У камерунского полузащитника «Динамо» Муми Нгамале активировалась опция продления контракта с бело-голубыми на сезон-2024/25. Ранее об этом сообщал «СЭ».

«Муми с нами еще на год! Муми, продолжай забивать важнейшие голы и приносить победы «Динамо», — говорится в заявлении московского клуба в Telegram-канале.

29-летний Нгамале выступает за «Динамо» с 2022 года. В минувшем сезоне РПЛ на его счету 6 забитых мячей и 5 результативных передач в 26 матчах за бело-голубых.

По итогам сезона «Динамо» заняло третье место в чемпионате России, набрав 56 баллов за 30 туров.