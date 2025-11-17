Видео
17 ноября, 19:30

«Динамо» объявило об уходе Карпина с поста главного тренера

Сергей Ярошенко
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Московское «Динамо» объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера клуба.

«Футбольный клуб «Динамо» информирует, что главный тренер Валерий Карпин завершил работу в «Динамо» по собственному желанию. О дальнейших изменениях клуб объявит позднее. Благодарим Валерия Георгиевича за проделанную работу и желаем успехов во главе сборной России», — говорится в сообщении московского клуба.

56-летний главный тренер сборной России возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с бело-голубыми трехлетний контракт на условии совмещения двух постов.

После 15 туров динамовцы с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
14

  • Vitalick

    Вот это поворот

    17.11.2025

  • lvb

    Этт как по "сойбственному"? Сам разорвал контракут... и ушел? А неустоечка за разрыв контракта клубу не положена?)))

    17.11.2025

  • Чернобог

    Кудрявой балонке дали пинком под зад.

    17.11.2025

  • henri71

    За 10 место благодарят еще)

    17.11.2025

  • henri71

    Знаете кто бежит первым с тонущего корабля)

    17.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Верное решение.Динамо удачи.Карпину тоже.Мудрее м.б.станет.

    17.11.2025

  • H R

    Если делаете cтавки -> infostavki.ru

    17.11.2025

  • Ратель

    В Валеру - не верят. И правда, нельзя тренировать легендарный клуб по остаточному принципу. Если Сельмаш место в первой половине устраивало (при Валере, Бабай мог дать им больше, много больше), то для Динамо не медали - это крупная неудача. Да и футбол по сравнению с Личкой, стал унылым, как поздняя осень в Питере.

    17.11.2025

  • wintersonic

    он это хорошо понимает НО от хороших денег разве может отказаться ? поэтому «ничего личного это бизнес»

    17.11.2025

  • ТИМ

    Ему пора понять, что не всегда добротный футболист становится тренером. Да и надо уметь лубить футбол и своих подопечных.

    17.11.2025

  • GeoMaS

    По крайней мере хоть какой то сдержанный оптимизм после такого решения

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    "Благодарим" нужно было в кавычках писать.

    17.11.2025

  • GreySport

    Ушел "по собственному желанию"... Походу такое же желание как у Писарева в Химках было:rofl:

    17.11.2025

    Валерий Карпин
    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
