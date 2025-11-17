«Динамо» объявило об уходе Карпина с поста главного тренера

17 ноября, 19:30
Московское «Динамо» объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера клуба.
«Футбольный клуб «Динамо» информирует, что главный тренер Валерий Карпин завершил работу в «Динамо» по собственному желанию. О дальнейших изменениях клуб объявит позднее. Благодарим Валерия Георгиевича за проделанную работу и желаем успехов во главе сборной России», — говорится в сообщении московского клуба.
56-летний главный тренер сборной России возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с бело-голубыми трехлетний контракт на условии совмещения двух постов.
После 15 туров динамовцы с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Vitalick
Вот это поворот
17.11.2025
lvb
Этт как по "сойбственному"? Сам разорвал контракут... и ушел? А неустоечка за разрыв контракта клубу не положена?)))
17.11.2025
Чернобог
Кудрявой балонке дали пинком под зад.
17.11.2025
henri71
За 10 место благодарят еще)
17.11.2025
henri71
Знаете кто бежит первым с тонущего корабля)
17.11.2025
Артемон Доберманов
Верное решение.Динамо удачи.Карпину тоже.Мудрее м.б.станет.
17.11.2025
H R
17.11.2025
Ратель
В Валеру - не верят. И правда, нельзя тренировать легендарный клуб по остаточному принципу. Если Сельмаш место в первой половине устраивало (при Валере, Бабай мог дать им больше, много больше), то для Динамо не медали - это крупная неудача. Да и футбол по сравнению с Личкой, стал унылым, как поздняя осень в Питере.
17.11.2025
wintersonic
он это хорошо понимает НО от хороших денег разве может отказаться ? поэтому «ничего личного это бизнес»
17.11.2025
ТИМ
Ему пора понять, что не всегда добротный футболист становится тренером. Да и надо уметь лубить футбол и своих подопечных.
17.11.2025
GeoMaS
По крайней мере хоть какой то сдержанный оптимизм после такого решения
17.11.2025
ЗГ из БАНИ
"Благодарим" нужно было в кавычках писать.
17.11.2025
GreySport
Ушел "по собственному желанию"... Походу такое же желание как у Писарева в Химках было:rofl:
17.11.2025