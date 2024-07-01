Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:08

«Динамо» объявило об уходе Шунина

Виктория Кравченко
Антон Шунин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Динамо» объявило об уходе голкипера Антона Шунина. У игрока истек срок контракта с бело-голубыми.

«Спасибо за все, эпоха», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» сделало предложение Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.

В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
5
Обсудить
Читайте также
Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Грузия и Испания проведут матч 1/8 финала Евро 30 июня
Во Франции после первого тура выборов в парламент начались масштабные митинги
«Зенит» предлагает «королевские условия», Джикия отказал «Динамо» ради «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 1 июля
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Булыкин — об уходе Шунина из «Динамо»: «У Антона может сложится прекрасная вторая карьера»
В «Оренбурге» сообщили о наличии предложения по Вере от «Химок»
Нигматуллин — об уходе Антона Миранчука из «Локомотива»: «Команда теряет своих лидеров»
Губерниев: «Уходы из «Локомотива» повлияют на команду. Но я верю, что будет борьба за чемпионство»
Антон Миранчук ушел из «Локомотива». Россиянин будет выступать за границей?
Агент Миранчука: «Скоро в «Локомотиве» никого не останется, клуб будет бороться за выживание»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

В «Оренбурге» сообщили о наличии предложения по Вере от «Химок»

Булыкин — об уходе Шунина из «Динамо»: «У Антона может сложится прекрасная вторая карьера»