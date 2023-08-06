«Динамо» обыграло «Зенит» в РПЛ впервые за три года

«Динамо» впервые за три обыграло «Зенит» в матчах РПЛ. Бело-голубые на последних минутах встречи 3-го тура чемпионата России вырвали победу у питерцев — 3:2.

Последний раз «Динамо» обыгрывало «Зенит» 26 августа 2020 года. В том матче москвичи забили один безответный гол.

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.

13 августа команда Семака сыграет с «Факелом» в 4-м туре РПЛ. «Динамо» в этот же день встретится с «Балтикой».