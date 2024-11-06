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Сегодня, 18:41

«Динамо» опубликовало фото Мостового в образе царя

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой во время стажировки в «Динамо» повторил образ Ивана Грозного из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«Александр Владимирович меняет профессию». Один знаменитый царь в образе другого царя. Как вам?» — говорится в сообщении бело-голубых.

Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию. Изначально он должен был пройти стажировку в «Спартаке», но красно-белые отказали 56-летнему специалисту. После этого у экс-футболиста появился вариант с «Динамо». В среду, 6 ноября, Мостовой побывал на тренировке бело-голубых в Новогорске.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

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