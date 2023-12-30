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Сегодня, 14:44

«Динамо» опубликовало новогодний ролик

Виктория Кравченко
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Пресс-служба «Динамо» в YouTube-канале опубликовала новогодний ролик.

В съемках участвовали футболисты и главный тренер команды Марцел Личка. В ролике звучит музыка из песни «Если у вас нету тети», известную по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» Слова заменены на другие — связанные с «Динамо».

Поются такие строки: «Динамо» — клуб лучший самый! Об этом мы будем петь Думайте сами, решайте сами, Болеть или не болеть. Болеть!"

После первой части сезона «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

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