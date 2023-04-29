«Динамо» опубликовало совместное фото Шунина и Скопинцева после инцидента в матче с «Факелом»

«Динамо» опубликовало совместную фотографию вратаря Антона Шунина и защитника Дмитрия Скопинцева после инцидента в матче 25-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

«Мы — команда! Трудности преодолеем!» — написала пресс-служба под снимком.

В концовке матча Шунин накричал на Скопинцева после того, как тот проиграл борьбу на ближней штанге и вратарю пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины.

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал инцидент с Шуниным и Скопинцевым.