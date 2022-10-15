Гол Фернандеса принес «Динамо» победу над «Оренбургом»

Сегодня, 21:21
«Динамо» дома обыграл «Оренбург» в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Первый гол в матче на 11-й минуте забил защитник хозяев Сергей Паршивлюк. Для 33-летний футболиста это дебютный мяч за «Динамо».
Затем на 25-й минуте форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой сравнял счет. Во втором тайме Сычевой забил второй гол, выведя команду вперед.
На 58-й минуте на поле на вышел игрок «Динамо» Вячеслав Грулев, заменивший Федора Смолова, и уже через 6 минут забил гол.
Итоговый результат матча — 3:2 — на 81-й минуте установил защитник «Динамо» Роберто Фернандес.
«Динамо» набрало 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» находится на девятой позиции (18 очков)ю
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