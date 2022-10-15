«Динамо» — «Оренбург»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча РПЛ

В субботу, 15 октября состоится матч 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Динамо» примет на своем поле «Оренбург». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Перед игрой динамовцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками, «Оренбург» идет на седьмой строчке с 18 очками.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Динамо» — «Оренбург» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.