«Динамо» — «Оренбург»: Фернандес на 81-й минуте вывел хозяев вперед

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес вывел команду вперед в матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 3:2.

Денис Макаров с углового закрутил к ближней штанге, а Фернандес сыграл на опережение и перенаправил мяч в дальний угол ворот.