«Динамо» — «Оренбург»: Грулев сравнял счет через 6 минут после выхода на поле

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев сравнял счет в матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 2:2.

На 64-й минуте встречи форвард забил ударом с линии штрафной оренбуржцев.

Грулев появился на поле на 58-й минуте — он заменил Федора Смолова. Гол в ворота «Оренбурга» стал для футболиста третьим в нынешнем розыгрыше РПЛ.