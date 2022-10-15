Сегодня, 20:47
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев сравнял счет в матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 2:2.
На 64-й минуте встречи форвард забил ударом с линии штрафной оренбуржцев.
Грулев появился на поле на 58-й минуте — он заменил Федора Смолова. Гол в ворота «Оренбурга» стал для футболиста третьим в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования