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Судейство

29 марта, 15:35

«Динамо» — «Оренбург»: Карраскаль ударил Татаева — почему же засчитан гол?

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Динамо» — «Оренбург»: Карраскаль ударил Татаева.
Фото Скриншот трансляции
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На 38-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Динамо» — «Оренбург» судья Иван Абросимов засчитал взятие ворот гостей, а видеоассистенты Сергей Цыганок и Артем Чистяков в его действия не вмешались. Хотя автор гола Хорхе Карраскаль ударил Алексея Татаева, после чего завладел мячом. Почему же судейская бригада не зафиксировала фол?

На замедленном видеоповторе видно, что Карраскаль точно ударил соперника правой бутсой по икроножной мышце левой ноги и, возможно, мгновением раньше задел мышцу правой ноги. По мнению тех, кто согласен с судьей и ВАР, эти действия динамовца не стали причиной падения Татаева, не помешали ему и не должны квалифицироваться как фол. Но хватает и тех, кто считает иначе — полагает, что удар остается ударом, это фол, предшествовавший голу, который следовало отменить.

Марцел Личка и&nbsp;Владимир Слишкович.«Динамо» громит «Оренбург». Онлайн-трансляция матча РПЛ

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Хорхе Карраскаль
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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