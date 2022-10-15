«Динамо» — «Оренбург»: Паршивлюк открыл счет в матче. Он забил первый гол за команду

«Динамо» принимает «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ.

На 11-й минуте защитник хозяев Сергей Паршивлюк открыл счет в игре. Голевой передачей отметился Федор Смолов, который в касание переадресовал мяч Паршивлюку.

Отметим, что 33-летний защитник забил первый гол за «Динамо». Он выступает за команду с 2019 года.