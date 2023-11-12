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РПЛ

Сегодня, 18:24

«Динамо» обыграло «Оренбург» и поднялось на третье место в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Динамо» победило «Оренбург» — 2:0.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Динамо» дома победило «Оренбург» в матче 15-го тура чемпионата России — 2:0. Встреча прошла на «ВТБ Арене».

Счет в игре открыл форвард Константин Тюкавин на 59-й минуте. Полузащитник «Динамо» Луис Чавес удвоил преимущество команды на 67-й минуте.

«Динамо» набрало 25 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. Такое же количество очков у «Крыльев Советов» и ЦСКА, которые идут четвертыми и пятыми соответственно. «Оренбург» находится на 13-й строчке (13 очков).

В 16-м туре РПЛ бело-голубые 25 ноября сыграют с ЦСКА, а оренбуржцы 26 ноября примут «Ахмат».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Оренбург
Источник: Таблица РПЛ
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
16
93
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