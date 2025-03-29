«Динамо» и «Оренбург» встретятся в чемпионате России

Московское «Динамо» примет «Оренбург» в матче 22-го тура российской премьер-лиги в субботу, 29 марта. Игра пройдет на «ВТБ Арене», начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. С ключевыми событиями игры «Динамо» Москва — «Оренбург» можно ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур.

29 марта, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

«Динамо» с 39 очками занимает пятое месте в чемпионате России с 39 очками. «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы с 11 очками. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью (2:2).