Сегодня, 18:26
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Оренбурга» на матч 13-го тура РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Даса, Нгамале, Фомин, Кутицкий, Захарян, Смолов.
Запасные: Лещук, Купцов, Лесовой, Грулев, Макаров, Осокин, Сулаквелидзе, Гладышев, Лаксальт.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Аюпов, Капленко, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.
Запасные: Гошев, Малых, Полуяхтов, Павловец, Стаматов, Титков, Оганесян, Ковалев, Башич, Марин, Воробев.
Матч «Динамо» — «Оренбург» пройдет в Москве. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования