Сегодня, 20:00
«Динамо» принимает «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ.
На 25-й минуте игрок гостей Владимир Сычевой сравнял — 1:1. Кирилл Капленко набросил со стандарта в штрафную, Ренато Гойкович скинул в направлении штанги, а Сычевой прибежал в нужную точку и забил с пары метров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования