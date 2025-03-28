«Динамо» и «Оренбург» встретятся в 22-м туре чемпионата России в субботу, 29 марта. Матч на «ВТБ Арене» в Москве начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Москве. Отслеживать ключевые события и результат игры «Динамо» — «Оренбург» также можно в нашем матч-центре.

Игру в прямом эфире будут транслировать телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Эфир стартует в 13.55 по московскому времени, за 5 минут до стартового свистка.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур.

29 марта, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

После 21 тура чемпионата России-2024/25 «Динамо» с 39 очками занимает пятое место в таблице, предыдущим соперником бело-голубых в чемпионате был «Локомотив» (1:2). У «Оренбурга» — 11 очков и последнее место, в предыдущем туре оренбуржцы выиграли у «Факела» (1:0).