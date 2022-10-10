«Динамо» осуществило первый платеж «Войводине» за Майстровича

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Агент защитника «Войводины» Милана Майстровича Александр Важич рассказал о переходе игрока в «Динамо».
Агент подтвердила, что сербский клуб получил первый платеж от бело-голубых.
«Все так, первый платеж от «Динамо» пришел, с этим никаких проблем вообще нет. Все документы подписаны, все вопросы между клубами решены», — цитирует «РБ Спорт» Важича.
В середине августа «Динамо» сообщило, что достигло договоренности с «Войводиной» о переходе Майсторовича. Первую половину сезона-2022/23 игрок проведет в Сербии и присоединится к российскому клубу в феврале 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования