«Динамо» осуществило первый платеж «Войводине» за Майстровича

Агент защитника «Войводины» Милана Майстровича Александр Важич рассказал о переходе игрока в «Динамо».

Агент подтвердила, что сербский клуб получил первый платеж от бело-голубых.

«Все так, первый платеж от «Динамо» пришел, с этим никаких проблем вообще нет. Все документы подписаны, все вопросы между клубами решены», — цитирует «РБ Спорт» Важича.

В середине августа «Динамо» сообщило, что достигло договоренности с «Войводиной» о переходе Майсторовича. Первую половину сезона-2022/23 игрок проведет в Сербии и присоединится к российскому клубу в феврале 2023 года.