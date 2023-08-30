«Динамо» отклонило предложение «Лиона» по Фомину

По информации «СЭ», «Динамо» ответило отказом на предложение «Лиона» по полузащитнику Даниилу Фомину.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Лион» предложил за 26-летнего хавбека бело-голубых 8 миллионов евро плюс бонусы.

Фомин выступает за «Динамо» с лета 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 38 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Контрат Фомина рассчитан до лета 2025 года.