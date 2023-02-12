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Сегодня, 22:15

«Динамо» о Жиркове: «Спасибо за яркую игру в нашем клубе»

Иван Шитик
Корреспондент
Юрий Жирков.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Пресс-служба «Динамо» отреагировал на новость о том, что бывший игрок команды и сборной России Юрий Жирков завершил карьеру.

«Желаем удачи в новых начинаниях», — говорится в заявлении команды.

В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы и был номинирован на «Золотой мяч».

Всего в составе национальной команды он провел 104 матча, в которых забил 2 гола.

В 2008 году Юрий Жирков был признан лучшим футболистом России. В списках 33 лучших футболистов чемпионата России он оказался 13 раз.

Юрий Жирков
ФК Динамо (Москва)
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