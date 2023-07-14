Гол Гладышева принес «Динамо» победу в товарищеском матче с «Пари НН»

Сегодня, 13:18
«Динамо» в товарищеском матче обыграло «Пари НН» со счетом 1:0.
Единственный гол на шестой минуте забил Ярослав Гладышев.
Сегодня команды проведут второй очный матч. Встреча начнется в 17.00 мск.
«Динамо» — «Пари Нижний Новгород» — 1:0 (1:0)
Гол: Гладышев, 6.
«Динамо»: Купцов (Расулов, 46), Кутицкий, Лаксальт (Бессмертный, 71), Паршивлюк, Лепский, Зазвонкин, Норманн (Мазурин, 71), Лесовой (Школик, 71), Грулев, Гладышев (Карапузов, 71), Бальбуэна (Зайдензаль, 60).
«Пари Нижний Новгород»: Корнюшин, Масоэро, Каккоев, Михайлов, Жигулев, Ботнарь, Жиянов, Окладников, Бакалюк, Толстопятов, Шнапцев.
Предупреждения: Паршивлюк, 41. Лаксальт, 55. Масоэро, 77. Толстопятов, 80. Бакалюк, 85.
14 июля. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».