Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:56

«Динамо» одержало волевую победу над «Пари НН»

Мария Гусева
Футболисты «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Динамо» обыграло «Пари НН» в матче 23-го тура чемпионата России — 3:1. Встреча прошла в Москве.

Счет открыл полузащитник нижегородского клуба Денис Глушаков на 67-й минуте встречи, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после того, как мяч попал в руку защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

На 79-й минуте нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев сравнял счет. Через 7 минут отличился полузащитник бело-голубых Даниил Фомин. На 90+5-й минуте нападающий Федор Смолов реализовал пенальти и установил окончательный счет в матче.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Пари НН» располагается на 13-й строчке — 19 очков.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Зенитом» 22 апреля, а «Пари НН» примет «Крылья Советов» на день позже.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:1
Пари Нижний Новгород

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
14
39
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Глушаков едва не добил Йокановича. Но «Динамо» продолжает преследовать «Спартак»
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в промышленности
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Видеотрансляция
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
«Сочи» — «Краснодар»: гости открыли счет в матче
В «Химках» оценили первый матч Талалаева: «Увидели совсем другую игру!»
Тюкавин: «Не скажу, что Захарян стал играть хуже. Он приносит команде пользу»
«Крылья Советов» — «Химки»: за что удален Талалаев? Почему ему разрешили выйти на поле?
Тюкавин: «Очень тяжело играть, когда команда обороняется в 11 человек»
В «Химках» подтвердили намерение оспорить красную карточку Талалаева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов», Талалаев получил красную карточку в конце матча

Булыкин считает, что в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за медали