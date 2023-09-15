«Динамо» — «Пари НН»: хозяева благодаря голу Смолова выигрывают после первого тайма

«Динамо» обыгрывает «Пари НН» после первого тайма матча 8-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на восьмой минуте забил форвард бело-голубых Федор Смолов, реализовавший пенальти после фола Кирилла Гоцука на Константине Тюкавине.

«Динамо» с 14 очками занимает четвертое место в РПЛ. Нижегородцы с 10 очками идут на десятой строчке в турнирной таблице.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН».