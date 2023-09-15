«Динамо» — «Пари НН»: Кутателадзе сравнял счет через 6 минут после дебютного выхода на поле

Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе сравнял счет в матче против «Динамо» в 8-м туре РПЛ.

Форвард дебютировал за нижегородцев на 82-й минуте. 6 минут спустя 22-летний форвард отличился с передачи Хуана Боселли, который также дебютировал за «Пари НН» в этой встрече.

«Динамо» с 14 очками занимает четвертое место в РПЛ. Нижегородцы с 10 очками идут на десятой строчке в турнирной таблице.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН».