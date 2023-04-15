Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 15:43

«Динамо» — «Пари НН»: пенальти назначен правильно, но затрачено много времени

Александр Бобров
Шеф-редактор
Telegram Дзен

На 64-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Динамо» — «Пари НН» арбитр Артем Чистяков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых.

Судья находился на значительном удалении от эпизода и не увидел, что после прострела Дмитрия Стоцкого Дмитрий Скопинцев сыграл в мяч отставленной в сторону левой рукой.

В действия рефери вмешались видеоассистенты Алексей Амелин и Алексей Лунев. Они провели проверку и предложили Чистякову отправиться к монитору, чтобы посмотреть видеозапись.

В итоге общими усилиями пенальти был правильно назначен. К сожалению, на это потребовалось многовато времени: с момента фола до принятия решения прошло две минуты и 30 секунд.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Пари Нижний Новгород

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев дал отповедь Звереву. Россиянин готов к вражде с немцем
Золотой матч «Зенита» со «Спартаком» — это вполне реально. Когда должен определиться чемпион
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в промышленности
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Видеотрансляция
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
«Динамо» — «Пари НН»: Гладышев сравнял счет
Стрепетов заявил, что у «Ростова» нет изюминки и красоты стиля
Сенников заявил, что «Локомотиву» надо навязать свою игру с первых минут в матче с «Оренбургом»
«Динамо» — «Пари НН»: Глушаков открыл счет с пенальти
«Сочи» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ
Балахнин считает, что у ЦСКА больше шансов одержать победу в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Пари НН»: Гладышев сравнял счет

«Динамо» — «Пари НН»: Фомин вывел хозяев вперед