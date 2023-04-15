«Динамо» — «Пари НН»: пенальти назначен правильно, но затрачено много времени

На 64-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Динамо» — «Пари НН» арбитр Артем Чистяков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота бело-голубых.

Судья находился на значительном удалении от эпизода и не увидел, что после прострела Дмитрия Стоцкого Дмитрий Скопинцев сыграл в мяч отставленной в сторону левой рукой.

В действия рефери вмешались видеоассистенты Алексей Амелин и Алексей Лунев. Они провели проверку и предложили Чистякову отправиться к монитору, чтобы посмотреть видеозапись.

В итоге общими усилиями пенальти был правильно назначен. К сожалению, на это потребовалось многовато времени: с момента фола до принятия решения прошло две минуты и 30 секунд.