Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

«Динамо» — «Пари НН»: смотреть матч РПЛ онлайн

«Динамо» — «Пари НН» в чемпионате России 9 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Матч 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Пари НН» пройдет в субботу, 9 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), трансляция начнется в 19.15 мск. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала, при наличии подписки).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события игры «Динамо» — «Пари НН» также можно изучить в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Пари НН

Динамовцы в 14 турах набрали 27 очков и занимали перед туром 4-е место в таблице, у нижегородцев — 15 очков и девятая строчка.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
«Локомотив» победил «Факел» благодаря дублю Батракова
МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
Одного из лучших российских судей надолго отстранили от футбола
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
Материалы сюжета РПЛ, 15-й тур: «Рубин» — «Краснодар», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
«Ростов» — «Химки»: Комаров вывел хозяев вперед
«Динамо» Москва — «Пари НН»: Тюкавин и Маухуб сыграют с первых минут
Гол Агаларова принес «Динамо» из Махачкалы волевую победу над «Оренбургом»
Скопинцев пропустит 3 недели из-за травмы
«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: Агаларов забил в концовке
«Ростов» и «Химки» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя