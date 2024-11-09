Матч 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Пари НН» пройдет в субботу, 9 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), трансляция начнется в 19.15 мск. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала, при наличии подписки).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события игры «Динамо» — «Пари НН» также можно изучить в нашем матч-центре.

Динамовцы в 14 турах набрали 27 очков и занимали перед туром 4-е место в таблице, у нижегородцев — 15 очков и девятая строчка.