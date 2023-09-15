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Сегодня, 17:47

«Динамо» — «Пари НН»: Чавес и Тюкавин в стартовом составе, Бителло — в запасе

Ана Горшкова
Корреспондент
Федор Смолов и Луис Чавес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ.

Полузащитник бело-голубых Биттело, о подписании которого объявили вечером 14 сентября, начнет игру на скамейке запасных.

«Динамо»: Шунин, Лепский, Лаксальт, Маричаль, Даса, Скопинцев, Макаров, Нгамале, Чавес, Смолов, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Бессмертный, Бальбуэна, Лесовой, Кутицкий, Карраскаль, Бителло, Грулев, Гладышев, Зазвонкин.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Кухарчук.

Запасные: Ботнарь, Кукушкин, Живоглядов, Толстопятов, Александров, Шнапцев, Стаматов, Жигулев, Эссьен, Кутателадзе, Зе Турбо, Боселли Граф.

Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Марцел Личка и&nbsp;Сергей Юран. «Динамо» — «Пари НН»: премьер-лига возвращается. Онлайн-трансляция матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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