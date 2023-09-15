«Динамо» — «Пари НН»: Чавес и Тюкавин в стартовом составе, Бителло — в запасе

«Динамо» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ.

Полузащитник бело-голубых Биттело, о подписании которого объявили вечером 14 сентября, начнет игру на скамейке запасных.

«Динамо»: Шунин, Лепский, Лаксальт, Маричаль, Даса, Скопинцев, Макаров, Нгамале, Чавес, Смолов, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Бессмертный, Бальбуэна, Лесовой, Кутицкий, Карраскаль, Бителло, Грулев, Гладышев, Зазвонкин.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Кухарчук.

Запасные: Ботнарь, Кукушкин, Живоглядов, Толстопятов, Александров, Шнапцев, Стаматов, Жигулев, Эссьен, Кутателадзе, Зе Турбо, Боселли Граф.

Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.